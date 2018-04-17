Лаврову ввижаються "ультранаціоналісти" в українській владі, що руйнують зв'язки між братніми народами

Лавров згадав про «багатовікові всеохоплюючі зв'язки між двома дійсно братніми народами».

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров оголосив, що в Україні при владі «ультранаціоналісти», які прагнуть зруйнувати «багатовікові всеохоплюючі зв'язку між двома дійсно братніми народами».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив на урочистому прийомі з нагоди православного Великодня.

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«Не може не турбувати ситуація в сусідній нам Україні. Прийшли в лютому 2014 р. до влади ультранаціоналісти прагнуть будь-якою ціною зруйнувати багатовікові всеохоплюючі зв'язку між двома дійсно братніми народами. Посилюється боротьба проти російської мови, якою говорить значна частина населення країни. Український закон «Про освіту» прямо порушує міжнародні зобов'язання Києва. При потуранні, а часом і відвертої підтримки київської влади тривають захоплення храмів канонічної Української православної церкви, що супроводжуються агресивними діями щодо священиків і парафіян», - сказав Лавров.

При цьому заявив, що єдиним способом подолати чвари, не допустити подальшого розколу українського суспільства залишається повне і послідовне виконання Мінського «Комплексу заходів», який став результатом переговорів президентів Росії, Франції, Німеччини та України.

«Розраховуємо, що народ України проявить мудрість і національна згода буде відновлено. Користуючись нагодою, хотів би відзначити роль Вашої Святості у вирішенні гострих гуманітарних питань, пов'язаних з бідами, вразила цю близької нам країни», - сказав Лавров.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров порівняв українізацію в Україні з нацизмом.