Парламентський комітет асоціації підтверджує, що Україна має перспективу стати членом ЄС

Європейські та українські парламентарії закликають відобразити європейські прагнення Києва у тексті підсумкової декларації саміту Україна-ЄС, що відбудеться у липні.

Парламентський комітет Асоціації Україна-Європейський Союз підтверджує, що Київ має перспективу стати членом ЄС за умови відповідності та дотриманню певних принципів.

Про це йдеться у підсумковій заяві та рекомендаціях за підсумками Сьомого засідання Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС, який 18-19 квітня відбувся у Страсбурзі.

Зокрема, Парламентський комітет асоціації підкреслює, що «Угода про асоціацію не є кінцевою метою у відносинах ЄС-Україна і вітає її європейські прагнення»

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У цьому зв'язку європейські та українські парламентарії відзначають, що "Україна має європейську перспективу у відповідності з 49-ю статтею Договору про Європейський Союз і може звернутися, щоб стати членом Європейського Союзу за умови, що вона відповідає Копенгагенським критеріям і принципам демократії, дотримується фундаментальних свобод та прав людини і прав меншин, а також забезпечує верховенство права».

Також в Комітеті вважають, що "ЄС має підтвердити європейські прагнення України у тексті підсумкової декларації, яка має бути прийнята на 20-му саміті Україна-ЄС у липні 2018 року".

Як повідомляв УНІАН, минулорічний саміт Україна-ЄС завершився без прийняття підсумкової декларації.