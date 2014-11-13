У Донецьку і Луганську пройшли мітинги невдоволених рівнем життя пенсіонерів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

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"Учора в Донецьку та Луганську відбулися масові виступи місцевих пенсіонерів, які звинувачували керівників так званих «ДНР» та «ЛНР» у значному погіршенні соціальних умов життя та відсутності неодноразово обіцяних їм пенсій від "нової влади", - сказав Лисенко.

Він нагадав, що усі соціальні виплати для громадян України – жителів тимчасово окупованих терористами територій відтепер здійснюватимуться на територіях, які контролює українська влада. "Їм будуть нараховуватися усі належні виплати, отримати які можна, звернувшись у встановленому порядку до органів соціального захисту на звільнених територіях Донбасу, або за місцем реєстрації в інших регіонах України", - зазначив речник РНБО.