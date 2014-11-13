ОБСЄ: "силові структури" "ЛНР" працюють за їжу

Про це їм розповіли, окремо один від одного, «прикордонник» із боку сепаратистів на пункті пропуску «Ізварине» на кордоні з Росією і працівник «поліції ЛНР» у Краснодоні, передає Радіо Свобода.

Обидва також однаково повідомили, що працюють за законами України, але чекають на «ухвалення законів ЛНР» у майбутньому, повідомили в Організації з безпеки і співпраці в Європі.

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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ працює на всій території України, але особливу увагу привертають її повідомлення з територій, захоплених проросійськими сепаратистами. У керівництві ОБСЄ скаржаться, що сепаратисти не дають спостерігачам свободи пересування і показують їм лише те, що хочуть.