Порошенко впевнений у швидкому формуванні проєвропейського уряду

16:52, 14 листопада 2014
Політика
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Президент  Петро Порошенко впевнений, що новий уряд буде сформовано швидко і він буде проєвропейським.

Порошенко впевнений у швидкому формуванні уряду / Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з єврокомісаром з питань енергетики Мароше Шефчовичем сьогодні в Києві.

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"Ми спробуємо сформувати новий уряд найближчим часом і обіцяємо, що він буде проєвропейським, орієнтованим на проведення реформ", - сказав президент.

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