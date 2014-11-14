Порошенко впевнений у швидкому формуванні проєвропейського уряду
16:52, 14 листопада 2014Політика
0 0
Президент Петро Порошенко впевнений, що новий уряд буде сформовано швидко і він буде проєвропейським.
Порошенко впевнений у швидкому формуванні уряду / Фото УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з єврокомісаром з питань енергетики Мароше Шефчовичем сьогодні в Києві.
Читайте такожЯценюк пояснив свій вибір кандидатур можливих майбутніх міністрів
"Ми спробуємо сформувати новий уряд найближчим часом і обіцяємо, що він буде проєвропейським, орієнтованим на проведення реформ", - сказав президент.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter