Порошенко впевнений у швидкому формуванні проєвропейського уряду

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з єврокомісаром з питань енергетики Мароше Шефчовичем сьогодні в Києві.

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"Ми спробуємо сформувати новий уряд найближчим часом і обіцяємо, що він буде проєвропейським, орієнтованим на проведення реформ", - сказав президент.