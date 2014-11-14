Яценюк назвав головні завдання нового Кабміну

Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. "Завдання номер один - це національна безпека, оборона та військово-промисловий комплекс", - сказав він на прес-конференції.

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Крім того, прем'єр заявив, що державний бюджет 2015 року в перманентних військових умовах буде складним і напруженим, однак уряд наполягає на податковій та бюджетній реформах як передумовах майбутнього економічного зростання. "Ми йдемо на цей ризик, щоб детінізувати економіку. Це стане передумовою для подальшого економічного зростання", - сказав він.

Він нагадав, що податкова реформа передбачає скорочення кількості податків, зменшення ставок по них, в першу чергу по єдиному соціальному внеску.

Арсеній Яценюк ще раз наголосив, що економіка сьогодні повністю залежна від війни. "Війна висмоктує мільярди гривень, не дає залучити приватні інвестиції, що веде до відтоку депозитів з банків, знищує промисловий потенціал та інфраструктуру, особливо в Донецькій і Луганській областях", - сказав прем'єр.