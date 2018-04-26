Президентська гонка: Порошенко не потрапляє навіть до другого туру, в лідерах рейтингу довіри Зеленський і Вакарчук

Тимошенко отримала б найбільший відсоток підтримки - 14%. Гриценко отримав би 11%, а ось рейтинг нинішнього президента України стрімко падає - Порошенко отримав би всього 9%.

У разі проведення президентських виборів сьогодні чинний президент Петро Порошенко не пройшов би навіть до другого туру. Рейтинг його підтримки становить всього 9%. Найбільший відсоток підтримки (14%) на президентських виборах отримала би лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», які були оприлюднені на прес-конференції у Києві.

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Згідно з опитуванням, рейтинг довіри до нинішнього президента падає. Його готові підтримати лише 5% виборців. Лідирує в президентському рейтингу Тимошенко, її готові підтримати близько 9% всіх опитаних, лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка - 7%, лідера парламентської фракції «Опозиційний блок» Юрія Бойко - 6%. лідера Радикальної партії Олега Ляшка - по 5%, народного депутата України Вадима Рабиновича - 4%, мера Львова Андрія Садового - 2%, а лідера руху «Справедливість» Валентина Наливайченка, лідера ВО «Свобода» Олега Тягнибока і лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка - по 1% опитаних.

Цікаво також те, що Порошенко є лідером антирейтингу: майже половина опитаних не проголосували б за нього ні за яких умов.

У той же час на перший план виходять абсолютно несподівані кандидати, умовна "третя сила", шоумени Святослав Вакарчук і Володимир Зеленський, народну довіру до яких в умовах браку нових лідерів зростає. Так, у лідера групи «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука та лідера партії «Слуга народу» Володимира Зеленського - по 6% голосів.

Іншого кандидата підтримали б 11% респондентів, а ще третина опитаних не визначалися або не мають наміру голосувати.

У той же час серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором, підтримка кандидатів вказує на те, що Тимошенко отримала б близько 14%, Гриценко - 11%. Для Порошенко прогноз знову досить таки невтішний - він отримав би 9% голосів. Стільки ж у Бойка і Вакарчука - по 9%, Зеленський і Ляшко - по 8%, а Рабинович - 6% голосів виборців.

«Ми навмисно завжди показуємо у наших презентаціях моделювання вибору. Тобто розрахунок серед тих, хто вже визначився і хто має намір голосувати. В принципі, ці результати наближені до умовного першого туру, і ми можемо зараз спрогнозувати приблизно, як би він виглядав, якби вибори відбулися завтра», - пояснив заступник директора Соціологічної групи «Рейтинг» Любомир Мисів.

Лідером так званого «другого вибору», згідно з опитуванням, є Зеленський. Його могли би підтримати до 6% тих, хто не знайшов би у списку кандидатів свого основного фаворита.

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Близько 4% респондентів за таких умов могли би віддати голоси за Тимошенко, Вакарчука, Гриценка та Ляшка, а по 2% - за Рабіновича, Бойка, Садового, Тягнибока, Порошенка та Наливайченка.

Крім того, зазначається, що антирейтинг Яценюка становить 26%, Ляшка - 25%, Тимошенко - 24%, Тягнибока - 18%, Бойка - 17%, Рабіновича - 15%.

Засновник групи «Рейтинг» Ігор Тищенко висловив думку, що ці вибори можуть стати «найцікавішими в історії», адже є різноманітні запити та кандидати.

«На якомусь етапі боротьба буде за 1-2%, за 3%. У нас не буде однотурових виборів. Це точно», - сказав він.

*** Соціологічна група «Рейтинг» проводила опитування 10-22 квітня. Загалом було опитано 6 тис. респондентів від 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Опитування проводилося методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження - не більш як 1,5%.