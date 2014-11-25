Німецький політолог: Підтримка політики Путіна в Німеччині за останні місяці зменшилася

Про це він заявив в ефірі Еспресо.TV, коментуючи інформацію соціологів про те, що 40% німців підтримують політику російського президента Володимира Путіна.

"Я інші опитування знаю, де йдеться про те, що близько 70% вважають політику Путіна небезпечною, тому я це опитування не знаю, може, воно старе або мені не знайоме", - зазначив політолог і додав: "Дійсно, раніше підтримка Путіна була вищою, ніж зараз, але за останні місяці вона різко впала".

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Зокрема, він пояснив таке ставлення німців до Росії страхом Третьої світової війни.

"...часто Радянський Союз асоціюється з Росією, просто багато хто не знає, що в Червоній армії воювали українці і скільки Україна втратила під час Другої світової війни, але тут більше грає роль м'яка, скажімо так, позиція німців щодо Росії, що німці бояться там війни Третьої світової і тому вважають, що якось потрібно домовиться з Росією щоб не було ескалації", - зауважив Умланд.