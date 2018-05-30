Після 69 діб Савченко вирішила перервати голодування

Савченко оголосила голодування 23 березня.

Народний депутат Надія Савченко вирішила перервати голодування для проходження повторної експертизи.

Про це повідомляє прес-служба політика на її офіційній сторінці у Facebook.

"У зв'язку з тим, що за майже два місяці слідство не надало результатів експертизи на детекторі "правди", Надією Савченко прийнято рішення перервати голодування для проходження повторної експертизи", - йдеться у повідомленні.

З посиланням на адвоката Савченко також ідеться, що сторона захисту готує відповідне клопотання для призначення психо-фізіологічного дослідження на поліграфі в державній експертній установі України.

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"Сподіваюсь, слідство зважить на зазначене клопотання для встановлення дійсних намірів Савченко, бо хто ж буде проти встановлення об'єктивних обставин справи, якщо даний обов'язок лежить на органі досудового розслідування. Особисто мене як захисника Савченко влаштує будь-яка позиція органу досудового розслідування в питанні поліграфа", – цитує прес-служба захисника Савченко Костянтина Глобу.

У прес-службі також зауважили, що сьогодні 69 діб голодування Савченко.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня Савченко оголосила голодування після того, як 22 березня Верховна Рада зняла з неї депутатську недоторканність, а суд заарештував.