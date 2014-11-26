НАТО продовжує наполягати на дипломатичному вирішенні ситуації на Донбасі

Головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, командувач Збройних сил США у Європі генерал Філіп Брідлав заявляє, що Альянс продовжує виступати за дипломатичне вирішення ситуації на сході України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

"Сьогодні увага наших політичних і дипломатичних лідерів залишається на тих позиціях, щоб підтримувати Україну та приймати дипломатичне рішення, яке в підсумку поважатиме український суверенітет і територіальну цілісність. США, союзники в НАТО та міжнародна спільнота будуть продовжувати тісну співпрацю з українською владою для того, щоб досягти цієї цілі", - сказав Брідлав.

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Разом з цим, за словами генерала, Україна повинна розуміти, що вона на шляху побудови демократичної та процвітаючої держави не одна, і що всі зусилля України в цьому напрямку будуть продовжувати отримувати всю необхідну підтримку.

Говорячи про надання підтримки Україні, Брідлав уточнив: "Ми продовжуємо дивитися на потреби України. Ми продовжуємо давати поради і пропонувати наше бачення щодо ситуації, і на даний момент немає нічого такого, щоб не знаходилось "на столі" під час переговорів...".