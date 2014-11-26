Порошенко зустрівся з головнокомандувачем сил НАТО в Європі Брідлавом

13:53, 26 листопада 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко провів зустріч з головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Філіпом Брідлавом.

REUTERS

Про це повідомляє Адміністрація президента у Twitter.

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«Президент України провів зустріч з головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Ф.Брідлавом», - йдеться в повідомленні.

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