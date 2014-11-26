Порошенко зустрівся з головнокомандувачем сил НАТО в Європі Брідлавом

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Філіпом Брідлавом.

Про це повідомляє Адміністрація президента у Twitter. Читайте такожГоловнокомандувач сил НАТО в Європі завтра відвідає Київ «Президент України провів зустріч з головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Ф.Брідлавом», - йдеться в повідомленні.

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