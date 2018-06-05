В ОБСЕ занепокоєні через оприлюднений Генпрокуратурою «перелік зрадофілів»

В організації допускають, що публікація таких переліків може мати небезпечні наслідки для його фігурантів.

Представник ОБСЄ у питаннях свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєння публікацією прес-секретарем генпрокурора Ларисою Сарган так званого «переліку зрадофілів», які критикували українських правоохоронців через звістку про «вбивство» Аркадія Бабченка.

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Як зазначається в заяві на сайті ОБСЄ, до списку осіб, яких фактично звинуватили у державній зраді, увійшли журналіст Мирослава Гонгадзе та глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

«Публікація переліку, який включає у себе імена журналістів, звинувачення їх як зрадників, є неприйнятними та небезпечними. Це може мати серйозні наслідки для безпеки журналістів», – написав Дезір у листі до представників влади.

«Я наполегливо рекомендую владі втрутитись та виключити подібні практики, особливо ті, що здійснюються урядовими посадовцями, з огляди на чутливу та складну ситуацію в Україні», – йдеться у листі.

30 травня, після того, як правоохоронці повідомили, що Бабченко живий, а його смерть було інсценовано в рамках спецоперації СБУ, речник генпрокурора Юрія Луценко Лариса Сарган оприлюднила у Facebook перелік осіб, які, за її словами, «підняли чергову зраду», критикуючи державу через звістку про вбивство Бабченка. До списку увійшло чимало політиків та журналістів.

Як повідомляв УНІАН, українські правоохоронці запобігли замаху на Бабченка, який живе в Києві, провевши 29 травня спецоперацію по інсценуванню його вбивства. За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували українця, який отримав 40 тис. доларів за організацію злочину.