Філатов вийшов з фракції БПП

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Я зробив найбільш стрімку кар'єру в БПП. Сьогодні о 12.00 я подав заяву у фракцію. Але вже о 19.00 мене не допустили на засідання, давши зрозуміти, що моя участь у БПП небажана", - повідомляє він.

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"Ймовірно, блоку Петра Олексійовича ближчі до душі колишні регіонали, потенційні колаборанти та латентні сепаратисти. Мої зобов'язання перед БПП вважаю виконаними. Тепер я - позафракційний депутат", - додав Філатов.