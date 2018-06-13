Матіос озвучив терміни створення Держбюро військової юстиції (відео)

Як передбачається, воно не тільки буде розслідувати злочини, вчинені військовими, але і стежити, щоб їх покарання були співмірними з правопорушеннями.

Після прийняття Верховною Радою закону про створення Державного бюро військової юстиції воно може запрацювати вже через два місяці

Про це заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, повідомляється в сюжеті ТСН. Як передбачається, воно не тільки буде розслідувати злочини, вчинені військовими, але і стежити, щоб їх покарання були співмірними з правопорушеннями. Крім того, новий орган буде вести моніторинг зброї, а також морально-психологічного стану військовослужбовців.

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Раніше повідомлялося, що Матіос пропонує створити Державне бюро військової юстиції.

На думку головного військового прокурора, основу особового складу ДБВЮ повинні скласти колишні слідчі військової прокуратури; особовий склад нинішньої Військової служби правопорядку, який не брав участі в бойових діях у зоні АТО; військові інспектори та офіцери з особливих доручень, які будуть займатися питаннями дотримання правових і соціальних гарантій всіх військовослужбовців.