Російський журналіст порівняв війну на Донбасі з Великою Вітчизняною

Про це розповів журналіст телеканалу "Дождь" Тимур Олевський під час виступу на "Новітніх діалогах", організованих "Відкритою бібліотекою" у Санкт-Петербурзі, передає ТСН.

"Я приїхав у Піски на автомобілі, старому розбитому Уазі, який гнав з Миколаївської області волонтер. Він привіз тіло вбитого двадцятирічного хлопця з "Правого сектора" в село, в якому він жив. І в селі, коли його поховали, зібрали цілу машину консервації, одягу і сказали відвезти хлопцям, з якими він разом служив. Уявіть, що ціла країна кожен день прокидається і, крім своїх повсякденних справ, ще допомагає фронту. Збирає гроші для своїх військових, які їх захищають. Ці гроші вони віддають волонтерам, а навіть не державі. На свої гроші одягають і озброюють армію", - розповів журналіст.

Олевський також зазначив, що більшість українських дітей знає про війну в країні і знають тих, з ким Україна воює.

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"Це можна порівняти тільки з Великою Вітчизняною війною. Я б не наважився так сказати, якщо б вони так не говорили. Ви можете бути згодні або не згодні з цим, від цього нічого не зміниться. Ціла нація вважає, що так відбувається. Діти і онуки цих людей теж будуть так думати. І чим би ця війна не закінчилася, наші діти будуть жити з цим. Це, як мені здається, найстрашніший злочин цієї війни", - висловив свою думку він.

Тимур Олевський також згадав про розпродажі модного дизайнерського одягу прямо на вулицях Києва, виручка від яких йде на користь солдатів.

"Нічого подібного в Росії ніколи не було, крім моменту, коли багато людей збирали допомогу постраждалим під час повені в Кримську", - сказав журналіст.