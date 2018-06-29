Денісова повідомить Раду Європи, ОБСЄ та ООН про недопуск до українських політв’язнів

Денісова також поінформує про порушення послів країн «нормандського формату», ЄС та США.

Найближчим часом уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова планує поінформувати комісара Ради Європи з прав людини, Організацію Об’єднаних Націй та Організацію з безпеки і співробітництва в Європі про її недопуск Російською Федерацією до українських політв’язнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на прес-конференції у Москві.

Читайте такожУкраїна готова передати 23 росіянина в обмін на 23 українських політв'язня – Денісова

«Мої дії тепер. Я проінформую послів країн «нормандського формату», ЄС та США щодо порушень РФ міжнародних конвенцій, мого мандату як омбудсмена, домовленостей президентів. Найближчим часом я відвідаю Страсбург, аби проінформувати комісара Ради Європи з прав людини про недопуск до всіх українських заручників. Я закликатиму її (Дунію Міятович – УНІАН) відвідати українців у тюрмах РФ. Також я донесу цю інформацію до відповідних місій ООН та ОБСЄ», - заявила Денісова.

Вона також наголосила, що Україна продовжує очікувати відповіді від РФ на пропозицію розблокувати процес звільнення заручників та політв’язнів.

«Це можна зробити дуже швидко, була б на це політична воля», - сказала омбудсмен.

Як повідомляв УНІАН, за словами Людмили Денісової, Російська Федерація приховує справжній стан здоров’я незаконно утримуваних громадян України.