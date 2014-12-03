У міжфракційній групі «Укроп» заявили про намір збирати підписи за недовіру Яремі
15:26, 03 грудня 2014Політика
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Група позафракційних депутатів має намір оголосити збір підписів у Верховній Раді за висловлення недовіри генеральному прокурору України Віталію Яремі.
Позафракційні депутати хочуть оголосити збір підписів за недовіру Яремі / УНІАН
Про це повідомив позафракційний народний депутат Борис Філатов, передає Еспресо.TV.
Він повідомив, що три дні тому група депутатів навідалась до заступника Яреми і подала 7 запитів щодо результатів розслідування вбивств на Майдані, Іловайської трагедії та інших резонансних справ.
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"Після закінчення терміну, якщо ми отримаємо відписки, ми будемо ініціювати збір підписів за висловлення недовіри Яремі", - попередив Філатов.
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