У міжфракційній групі «Укроп» заявили про намір збирати підписи за недовіру Яремі

Про це повідомив позафракційний народний депутат Борис Філатов, передає Еспресо.TV.

Він повідомив, що три дні тому група депутатів навідалась до заступника Яреми і подала 7 запитів щодо результатів розслідування вбивств на Майдані, Іловайської трагедії та інших резонансних справ.

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"Після закінчення терміну, якщо ми отримаємо відписки, ми будемо ініціювати збір підписів за висловлення недовіри Яремі", - попередив Філатов.