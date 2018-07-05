Екс-нардеп про російську: мову противника потрібно знати ще краще (відео)

За словами Червоненка, вивчення державної мови є питанням нацбезпеки.

Мови - не предмет політичних розбірок і піару партій.

Про це заявив екс-міністр транспорту і зв'язку Євген Червоненко в ефірі політичного ток-шоу на телеканалі NewsOne.

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"Державну мову повинні вивчати. Крапка. Чому? Це питання національної безпеки, служби в армії, чого завгодно. Розумієте, мови дають величезні бонуси і конкурентність у спілкуванні. Це не предмет політичних розбірок, піару, це метод комунікацій. Глибока помилка, що якось виділено пишеться про англійську мову, яку, безумовно, знають всі культурні люди, і не пишеться, що треба вивчати російську", - сказав він.

Червоненко також зазначив, що мову противника потрібно знати краще.

"Ми не думаємо про те, що будь-яка війна закінчиться. Не треба недооцінювати російську мову як мову міжнародного спілкування. Завжди мову ворога треба знати краще", - зазначив він.

Раніше в гуртожитку Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого розгорівся скандал через українську мову. Одна зі студенток поскаржилася, що всі оголошення в гуртожитку російською мовою, на що працівниця гуртожитку відреагувала дуже різко і почала принижувати дівчину.