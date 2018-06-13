"Іди вчи російську!": у київському виші розгорівся мовний скандал (фото)
У гуртожитку Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого розгорівся скандал через українську мову. Одна зі студенток поскаржилася, що всі оголошення в гуртожитку російською мовою, на що працівниця гуртожитку відреагувала дуже різко і почала принижувати дівчину.
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Діалог україномовної студентки та співробітниці гуртожитку призводить праворадикальна організація C14 на Facebook.
- Вибачте, чому усі оголошення російською мовою? Я її не розумію.
- Так іди вчи російську!
- Чому я маю її вчити, якщо я живу в Україні?
Далі співробітниця заявила: "Та у мене тут рідні живуть у п'ятому поколінні, я корінна киянка, а ви понаїхали тут. Іди поскаржся Порошенко".
Після цього на дівчину накричав охоронець з тієї ж причини.
«Цей інцидент - неповага до української і грубе порушення постанови КМДА про те, що оголошення в навчальних закладах повинні бути державною мовою. У тому числі і в гуртожитках», - йдеться в повідомленні. При цьому наголошується, що через певний час ситуацію вдалося залагодити членам С14.
Як повідомляв УНІАН, раніше у Львові екс-бійця АТО виштовхали з ресторану через невдоволення російською музикою.