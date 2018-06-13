"Іди вчи російську!": у київському виші розгорівся мовний скандал (фото)

Одна зі студенток поскаржилася, що всі оголошення в гуртожитку російською мовою, на що працівниця гуртожитку відреагувала дуже різко і почала принижувати дівчину.

У гуртожитку Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого розгорівся скандал через українську мову. Одна зі студенток поскаржилася, що всі оголошення в гуртожитку російською мовою, на що працівниця гуртожитку відреагувала дуже різко і почала принижувати дівчину.

Читайте також"Ві агенти Кремля?": скандальна письменниця розкритикувала СБУ через російську мову

Діалог україномовної студентки та співробітниці гуртожитку призводить праворадикальна організація C14 на Facebook.

- Вибачте, чому усі оголошення російською мовою? Я її не розумію.

- Так іди вчи російську!

- Чому я маю її вчити, якщо я живу в Україні?

Далі співробітниця заявила: "Та у мене тут рідні живуть у п'ятому поколінні, я корінна киянка, а ви понаїхали тут. Іди поскаржся Порошенко".

Після цього на дівчину накричав охоронець з тієї ж причини.

«Цей інцидент - неповага до української і грубе порушення постанови КМДА про те, що оголошення в навчальних закладах повинні бути державною мовою. У тому числі і в гуртожитках», - йдеться в повідомленні. При цьому наголошується, що через певний час ситуацію вдалося залагодити членам С14.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Львові екс-бійця АТО виштовхали з ресторану через невдоволення російською музикою.