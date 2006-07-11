У БЮТ і Нашій Україні зрадникам не місце?

БЮТ виключить з фракції депутата Зубика, якщо інформація про його входження до антикризової коаліції підтвердиться

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

Він зазначив, що в БЮТ перевірять інформацію оголошену головою ВР Олександром МОРОЗОМ, і у випадку її підтвердження, В.ЗУБИК буде виключений з фракції.

«Від зради ніхто не застрахований. Але що стосується нашої фракції, ми будемо достатньо чітко з ними вчиняти. У нашому блоці зрадникам не місце», наголосив О.ТУРЧИНОВ.

Відповідаючи на запитання, чи будуть вони вимагати, щоб В.ЗУБИК здав мандат народного депутата, О.ТУРЧИНОВ зазначив, що вони це робитимуть, але якщо у людини немає честі і гідності, навряд чи вона виконає свою обіцянку, яку вона дала під час виборів, входячи до блоку.

«Наша Україна» також має намір виключити зі своєї фракції депутатів, які підписали угоду про створення антикризової коаліції – Олександра ВОЛКОВА і Володимира ЗАПЛАТИНСЬКОГО.

Про це повідомив народний депутат від блоку «Наша Україна», лідер Партії промисловців і підприємців України Анатолій КІНАХ сьогодні в інтерв`ю журналістам.

Поки що це рішення не ухвалено, але фракція прийме рішення про виключення зі своїх лав депутатів, які підтримали антикризову коаліцію», - сказав А.КІНАХ.

Народний депутат також розраховує, що сьогодні голосування з обрання першого заступника голови не відбудеться. «Сподіваюся, що здоровий глузд переможе і голосування щодо кандидатури першого заступника не проходитиме, поки ми не знайдемо консенсусу і не стабілізуємо роботу парламенту», - додав він.

Довідка УНІАН. О.ВОЛКОВ і В.ЗАПЛАТИНСЬКИЙ балотувалися за виборчим списком блоку «Наша Україна» за квотою Партії промисловців і підприємців України. Антикризову коаліцію також підтримав депутат із фракції БЮТ Володимир ЗУБИК.