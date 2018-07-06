Мінінформ направив до Facebook черговий запит про необхідність блокування "ЛНР" та "ДНР"

Мінінформ у листі вказав на неприпустимість обмеження свободи слова українських користувачів, сторінки яких блокують через нібито порушення правил спільноти.

Міністерство інформаційної політики України звернуло увагу керівництва Facebook на те, що бойовики "ЛНР" і "ДНР" використовують цю соцмережу для своєї пропаганди, тоді як деякі українські користувачі блокуються.

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Як передає Українська правда, при цьому у Мінінформі виявили, що за реалізацію політики Facebook на теренах Росії, України та інших країн СНД відповідає громадянка Росії Уляна Зініна.

Про це виконувач обов’язків міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін написав на своїй сторінці у Facebook українською та англійською мовами.

"Днями Міністерство інформаційної політики України направило до компанії Фейсбук черговий офіційний запит стосовно підтримки компанією терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР", яких визнали такими українські державні органи", – зазначив він.

Золотухін нагадав, що внутрішня політики Фейсбука передбачає видалення сторінок та профайлів, які своїм контентом підтримують тероризм. А представники "ЛНР" і "ДНР" із 2014 року збили літака МН-17, обстрілювали мирних мешканців Маріуполя, Краматорська, Авдіївки, Волновахи, організовували теракти в Харкові, Одесі і Києві.

Також Мінінформ у листі вказав на неприпустимість обмеження свободи слова українських користувачів, сторінки яких блокують через нібито порушення правил спільноти.

Золотухін наголосив, що ще в лютому-березні 2018 року Україна спрямувала партнерам із Фейсбук інформацію про сумнівні факти блокування українських користувачів.

"На жаль, блокування продовжуються до цього часу, а на відкриті листи користувачів адміністрація соцмережі не реагує", – повідомив він.

"Нещодавно, у відповідь на черговий запит від міністерства, з поштової скриньки Габріелли Чех надійшла автоматична відповідь про її відсутність в офісі та рекомендація звертатися з питань, що стосуються Росії, України та країн СНД, до її колеги Уляни Зініної", – зазначив Золотухін.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Amnesty International відреагували на скандальний український законопроект про блокування сайтів.