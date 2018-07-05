В Amnesty International відреагували на скандальний проект про блокування сайтів

Глава українського офісу організації вказала, що проект дозволить блокувати без рішення суду будь-які ресурси, які лише підозрюються в порушенні законодавства.

Директор Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук вказала на необхідність з обережністю ставитись до ініціатив, подібних законопроекту 6688, що розширює можливості для блокування інтернет-ресурсів.

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Як вказала Покальчук у Facebook, коментуючи схвалення законопроекту профільним комітетом Ради, у разі його прийняття «українські провайдери будуть зобов'язані без рішення суду (!) блокувати доступ до будь-якого ресурсу в мережі, який лише підозрюється в порушенні законодавства».

«Безпека – це, звісно, добре, але... Треба дуже обережно ставитися до подібних законів, щоб декларований захисний механізм не перетворився на інструмент цензури, який може застосовуватися до ЗМІ, блогерів та будь-яких інших критичних голосів – довільно і без належних доказів загрози чи скоєння злочину», - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, законопроект №6688 вносився до порядку денного сесії парламенту в липні 2017 року, але тоді депутатам не вистачило голосів для цього.

21 червня 2018 року законопроект №6688 було успішно внесено до порядку денного Верховної Ради для розгляду на поточній сесії. Обговорюючи законопроект №6688 25 червня представники інтернет-спільноти України заявили, що ухвалення такого закону спричинить низку негативних наслідків, які суттєво вдарять по рівню свободи в інтернеті, а також стане підставою для монополізації ринку надання послуг із доступу до Всесвітньої мережі.