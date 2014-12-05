В СБУ запропонували створити Національний трибунал для винних у розстрілах на Майдані

16:12, 05 грудня 2014
Політика
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Голова СБУ Валентин Наливайченко вважає, що Верховна Рада має створити Національний трибунал для притягнення до відповідальності всіх винних у розстрілах на Майдана та подіях на Донбасі.

/ УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з родинами загиблих на Майдані Незалежності, активістами, адвокатами.

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“Верховною Радою має бути створений Національний трибунал за масштабний спланований злочин, який почався з Майдану і далі перейшов на схід”, - сказав Наливайченко, зауваживши, що подібні прецеденти в українському законодавстві є.

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