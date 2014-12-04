Наступне засідання Ради відбудеться 9 грудня
18:51, 04 грудня 2014Політика
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У понеділок, 8 грудня, депутати зберуться на погоджувальну раду.
Сьогоднішнє засідання ВР закрито / Фото УНІАН
Сьогоднішнє засідання Верховної Ради закрито.
Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Володимир Гройсман повідомив, що наступне засідання відбудеться у вівторок, 9 грудня, о 10.00.
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Він зазначив, що в понеділок, 8 грудня, відбудеться погоджувальна рада.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні депутати обрали голів комітетів і вперше побилися.
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