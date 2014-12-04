Наступне засідання Ради відбудеться 9 грудня

Сьогоднішнє засідання Верховної Ради закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Володимир Гройсман повідомив, що наступне засідання відбудеться у вівторок, 9 грудня, о 10.00.

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Він зазначив, що в понеділок, 8 грудня, відбудеться погоджувальна рада.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні депутати обрали голів комітетів і вперше побилися.