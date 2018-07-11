Росія "перетворює на пил" базові цінності ОБСЄ - Чубаров

За словами парламентаря, очевидно, що розвиток організації, забезпечення миру в регіоні, посилення ролі ОБСЄ в попередженні конфліктів вимагає виконання прийнятих організацією рішень.

Росія, як учасник ОБСЄ, повністю руйнує і перетворює на пил базові цінності організації. Про це, на Парламентській Асамблеї ОБСЄ, під час свого виступу на тему: «Виконання зобов’язань в рамках ОБСЄ – роль парламенту» заявив народний депутат фракції Партії «Блок Петра Порошенка», Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Я дуже відповідально сприйняв тему нашої сесії і звернувся до попередніх документів Парламентської Асамблеї ОБСЄ. При цьому розділової лінією для мене став лютий 2014 року – початок збройної агресії РФ проти України », – зазначив політик, передає прес-служба БПП.

За словами парламентаря, очевидно, що розвиток організації, забезпечення миру в регіоні, посилення ролі ОБСЄ в попередженні конфліктів вимагає виконання прийнятих організацією рішень.

«Я процитую лише один пункт з Резолюції з дуже тривожною назвою « Очевидне, грубе і невиправлене порушення Гельсінкських принципів Російською Федерацією ». Вона була прийнята в 2014 році в ході щорічної сесії в Баку …. “Починаючи з лютого 2014 року, РФ, в рамках своїх відносин з Україною, порушила всі 10 Гельсінкських принципів, причому деякі з них очевидним, грубим і до цих пір невиправленим чином, а також порушує свої, прийняті за Будапештським меморандумом, зобов’язання, так само як і інші міжнародні зобов’язання” », – процитував Резолюцію Рефат Чубаров.

Однак, підкреслив парламентар, минуло 4 роки, а Росія – учасник ОБСЄ – не виправила жодного з 10 порушених нею принципів, покладених в основу Організації.

«Я розумію особливу складність ситуації, яка полягає в тому, що Росія, як учасник ОБСЄ, повністю руйнує, перетворює на пил базові цінності Організації. Але ж це не означає, що ми повинні мовчати, відступаючи перед агресією, яка може привести весь регіон до катастрофічних і трагічних подій », – резюмував Рефат Чубаров.