Меркель та Олланд обговорили можливий прогрес у розв'язанні української кризи

Як передає інформагентство AFP з посиланням на прес-службу французького президента, розмова точилася довкола перспектив прогресу у врегулюванні конфлікту в Україні, який намітився під час перемовин Олланда з російським колегою Путіним у суботу, 6 грудня.

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Берлін та Париж висловили намір співпрацювати задля закріплення цих зрушень, наголошується у повідомленні, передає DW.

Як повідомлялось, 6 грудня Олланд провів двогодинну зустріч з Путіним, що відбулася у терміналі російського урядового аеропорту Внуково-2. Однією із ключових тем розмови був конфлікт в Україні та пошук шляхів його розв'язання.

Зустріч була показовою ще й тим, що Олланд став першим західним лідером, який зустрівся з російським президентом у Москві від часу початку конфлікту в Україні, зазначає AFP. Після зустрічі Путін заявив, що він упевнений у скорому досягненні тривалого перемир'я на Сході України.

Меркель в інтерв’ю німецькій газеті Welt am Sonntag, опублікованому 7 грудня, розкритикувала нинішню політику Кремля щодо сусідів. Вона звинуватила Москву у перешкоджанні євроінтеграції України, Грузії та Молдови через підтримку Росією у цих країнах сепаратистських рухів, які ведуть до "заморожених конфліктів" та порушують їхню територіальну цілісність.