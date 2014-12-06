Олланд приземлився в Москві
15:17, 06 грудня 2014Світ
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Президент Франції Франсуа Олланд прибув до Москви.
REUTERS
Як передає російське агентство ТАСС, французький борт номер один приземлився в аеропорті Внуково.
Очікується, що тут же відбудеться зустріч Олланда з президентом РФ Володимиром Путіним.
Читайте такожОлланд сьогодні вирішив злітати до Путіна дорогою з КазахстануРаніше повідомлялося, що Президент України Петро Порошенко і президент Франції Франсуа Олланд обговорили ситуацію на Донбасі і підкреслили необхідність виконання Мінських домовленостей під час телефонної розмови
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