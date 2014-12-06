Олланд приземлився в Москві

Як передає російське агентство ТАСС, французький борт номер один приземлився в аеропорті Внуково.

Очікується, що тут же відбудеться зустріч Олланда з президентом РФ Володимиром Путіним.

Читайте такожОлланд сьогодні вирішив злітати до Путіна дорогою з КазахстануРаніше повідомлялося, що Президент України Петро Порошенко і президент Франції Франсуа Олланд обговорили ситуацію на Донбасі і підкреслили необхідність виконання Мінських домовленостей під час телефонної розмови