Олланд приземлився в Москві

15:17, 06 грудня 2014
Світ
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Президент Франції Франсуа Олланд прибув до Москви.

REUTERS

Як передає російське агентство ТАСС, французький борт номер один приземлився в аеропорті Внуково.

Очікується, що тут же відбудеться зустріч Олланда з президентом РФ Володимиром Путіним.

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