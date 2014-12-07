Прокурор-"няша" заборонила кримським татарам проводити масові зібрання

Як передає «5-й канал», про це повідомив колега Чийгоза - Нариман Джелял. Сталося це напередодні увечері, коли Чийгоз повертався з Києва до Бахчисарая.

"Особисто Поклонська на пропускному пункті зустріла Ахтема Чийгоза і зробила йому прокурорське попередження про неприпустимість організації несанкціонованих масових заходів", - повідомив Джелял.

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"Ми підозрюємо, що тут може бути і в переддень 10 грудня, і в переддень того, що ми робили повідомлення про те, що в місцях компактного проживання кримських татар плануємо проводити зустрічі із співвітчизниками", - додав він.

За словами Джеляла, на претензії Чийгоза про те, що місцеві органи влади не дозволяють нам провести санкціоновані заходи, Поклонська запропонувала зустрітися.

"Завтра (8 грудня) ми зустрічаємося з представниками силових структур", - зазначив Джелял.

http://www.5.ua/component/k2/item/400181-prokuror-poklonska-zaboronyla-krymskym-tataram-nesanktsionovani-zibrannia