Коаліція почала обговорювати скасування депутатської недоторканності

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кожем'якін сказав під час брифінгу після Погоджувальної ради.

Кожем'якін наголосив, що недоторканність має бути скасована і для депутатів, і для президента, і для суддів.

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“Ми підготували проект і пропонували нашим колегам, щоб вони взяли його за основу. Сьогодні така дискусія з нашими колегами по коаліції ведеться. Ми сподіваємось, що найближчим часом буде спільно напрацьований проект закону”, - сказав депутат.