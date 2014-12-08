Коаліція почала обговорювати скасування депутатської недоторканності
12:51, 08 грудня 2014Політика
0 0
Заступник керівника фракції “Батьківщина” Андрій Кожем'якін сподівається, що найближчим часом буде напрацьовано спільний законопроект щодо скасування депутатської недоторканності.
Найближчим часом буде напрацьований проект закону / АПУ
Як передає кореспондент УНІАН, про це Кожем'якін сказав під час брифінгу після Погоджувальної ради.
Кожем'якін наголосив, що недоторканність має бути скасована і для депутатів, і для президента, і для суддів.
Читайте такожНовообраний депутат Гаврилюк заявив, що скасовувати депутатську недоторканність поки рано
“Ми підготували проект і пропонували нашим колегам, щоб вони взяли його за основу. Сьогодні така дискусія з нашими колегами по коаліції ведеться. Ми сподіваємось, що найближчим часом буде спільно напрацьований проект закону”, - сказав депутат.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter