Аваков анонсує скорочення кількості міліціонерів до 150-162 тисяч

Про це на спільному засіданні комітету Верховної Ради у боротьбі з організованою злочинністю та корупцією і комітету з законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності повідомив Арсен Аваков, передає Радіо Свобода.

За його словами, наразі налічується 178 тисяч міліціонерів, до 2015 року планується скоротити до 172 тисяч.

Аваков також зазначив, що в цьому році 8 тисячміліціонерів було звільнено за зраду присязі або за порушення статуту.

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У жовтні уряд затвердив концепцію реформування МВС та стратегію розвитку органів внутрішніх справ України.

Раніше, у вересні, міністр внутрішніх справ презентував проект реформи міліції. Тоді Аваков повідомив, що реформа передбачає приблизно 30% скорочення складу МВС.