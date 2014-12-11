Учасники АТО підтримують призупинення соцвиплат на Донбасі: Люди зробили вибір

Виконуючий обов’язки заступника командира 2-ї роти 12-го батальйону територіальної оборони Києва Володимир Кухар вважає правильним рішення уряду про призупинення соціальних виплат на окупованих терористами територіях Донбасу.

Про він заявив під час круглого столу в рамках проекту «Схід + Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійної службою новин каналу «1+1».

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«Я думаю, що це правильне рішення. Більше того, люди, по-перше, вони проголосували на так званих референдумах, по-друге, вони взяли участь у так званих виборах, вони зробили свій вибір, більшість цих людей… Там люди зробили свій вибір, нехай отримують сало не з Польщі, а з Ростовської області», - сказав він, коментуючи доцільність рішення уряду.

Як повідомляв УНІАН, з 1 грудня уряд призупинив фінансування бюджетних установ та здійснення соціальних виплат населенню Луганської та Донецької областей, які знаходяться під контролем терористів.

Для отримання пенсії жителі окупованого Донбасу мали виїхати на контрольовану Україною територію, зареєструватися в службі соціального захисту населення як переселенці, жити там і далі одержувати пенсію. Якщо вони цього не зробили, соцвиплати нараховуватимуться, але будуть виплачені тільки після звільнення території від терористів.

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Як заявив прем`єр-міністр Арсеній Яценюк, до тих пір, поки ряд територій Донецької та Луганської областей контролюватимуться самозванцями, центральний бюджет туди не відправлятиме гроші. Він нагадав, що відповідно до Мінських домовленостей, Росія повинна була припинити підтримку терористів, а Україна – відновити контроль над територіями. «Виконайте домовленості, очистіть територію від цієї зарази, яку ви завезли, і не робіть людей заручниками своїх імперських амбіцій, тому що люди страждають», - сказав Яценюк.