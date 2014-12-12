СБУ: злочини проти активістів Майдану мають розслідувати спеціальні прокурори та судді



Про це голова СБУ Валентин Наливайченко заявив у прямому ефірі на 5-ому каналі.

За його словами, проблема розслідування та прийняття рішень щодо злочинів по відношенню до активістів Євромайдану полягає в тому , що наразі ще не вдалося подолати корупцію в судах та правоохоронних органах.

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«Тому треба призначити спеціальних суддів,спеціальних прокурорів і розслідувати злочини проти Майдану», - сказав голова СБУ. Він також зазначив, що доказів і свідчень про ті злочини дуже багато, а тому дуже важливо, щоб і потерпілі, і родичі загиблих, і адвокати надавали свідчення, які б концентрувалися в єдиному слідчому органі.