ЄС іще не визначився із можливим зняттям санкцій проти соратників Януковича

Ніякого рішення з цього приводу ще немає, повідомив у п`ятницю в Брюсселі високопосадовий європейський дипломат.

”Дискусія в Раді ще продовжується, немає ніякого рішення”, - сказав він.

Дипломат нагадав, що індивідуальні санкції були застосовані до більш як двадцяти осіб за зловживання з бюджетними коштами, які були пов`язані з колишнім режимом президента Віктора Януковича. ”Це було зроблено у тісній співпраці з українськими правоохоронними органами, які надали нам імена осіб, щодо яких проводилися розслідування. Зараз ми отримали новини з Києва, від правоохоронних органів, що стосовно деяких з цих людей розслідування більше проводитися не буде. Тоді постає питання, чи ми повинні викреслити зі списку цих людей”, - пояснив він ситуацію.

Читайте такожЄС може зняти санкції з Портнова та ще 15 соратників Януковича - ЗМІЄвропеєць зазначив, що кожна з цих більш як двадцяти справ ”повинна бути ретельно розглянута”. ”Тому ми повинні подивитися на це дуже ретельно, робота продовжується”, - наголосив він.