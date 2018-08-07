Колишній партнер Манафорта заявив, що їхня компанія співпрацювала з Порошенком у 2014 році

Компанія Манафорта не отримала повноцінного гонорару за політичні консультації в Україні після втечі Віктора Януковича в Росію.

Компанія колишнього керівника виборчого штабу президента США Дональда Трампа і радника екс-президента України Віктора Януковича Пола Манафорта, яка займалася політичними консультаціями, допомагала президенту України Петру Порошенку у 2014 році.

Як повідомляє сайт телеканалу NBC News, про це під час надання свідчень у суді сказав Рік Гейтс, колишній бізнес-партнер Манафорта.

"Гейтс сказав, що останньою виборчою кампанією, коли він та Манафорт працювали в Україні, були парламентські вибори в Україні у жовтні (2014 року) в інтересах "Опозиційного блоку". Компанія Davis Manafort Partners, Inc. (компанія Манафорта, що здійснювала політичні консультації - УНІАН) надавала допомогу Петру Порошенку", - повідомляє телеканал. Також сказано, що тоді Манафорту та Гейтсу не були повністю виплачені дивіденди.

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Крім того, за словами Гейтса, джерела Манафорта для отримання доходів після втечі Януковича в Україні "істотно скоротилися".

Прокурор Грег Андерс запитав у Гейтса, чи мав Манафорт труднощі з оплатою рахункоів, на що екс-партнер Манафорта відповів, що той стикався з труднощами.

Крім того, ця ж компанія, як повідомив свідок, співпрацювала (assisted) з Петром Порошенком в тому ж 2014 році. Подробиць цієї співпраці Гейтс не уточнив.

Як повідомляв УНІАН, справа Манафорта є частиною розслідування спецпрокурора Департаменту юстиції США Мюллера про можливе втручання Росії в президентські вибори 2016 року, щоб схилити їх результат на користь Трампа.

Манафорту пред'явлено звинувачення у відмиванні грошей, які він отримав, працюючи в Україні. Його також звинувачують у тому, що він не зареєструвався як іноземний агент, хоча займався лобіюванням інтересів у США прокремлівського уряду України часів Януковича.

У звинуваченні Федеральної колегії присяжних, спрямованому до окружного суду у Вашингтоні, зазначається, що Манафорт і його бізнес-партнер Рік Гейтс за співпрацю з оточенням Януковича отримали десятки мільйонів доларів. Зокрема, між 2006 і 2015 роками вони виступали як незареєстровані агенти уряду України, політичних сил Партії регіонів і «Опозиційного блоку».