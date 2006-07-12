Біля Секретаріату Президента влаштували караоке
11:18, 12 липня 2006Політика
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В акції беруть участь студенти з усіх вузів міста Києва
Близько 1 тис. активістів громадської організації «Досить» пікетують Секретаріат Президента з вимогою привернути увагу суспільства до ситуації в країні.
Як повідомив УНІАН лідер організації Сергій ПИШУН, сьогодні на Банковій зібралися молоді люди з метою висловити думку студентів з приводу сьогоднішньої політичної ситуації та дати відповідну оцінку.
Він зазначив, що в акції беруть участь студенти з усіх вузів міста Києва. Учасники акції тримають національні прапори. Також встановили потужні колонки. Як зазначив С.ПИШУН, це дасть можливість виступити всім бажаючим та провести «суспільне караоке».
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