Лавров назвав Порошенка «кращим шансом для України»

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров сказав в інтерв'ю телеканалу «Франс 24».

«Порошенко - найкращий шанс, який в даний час є в України», - сказав Лавров, відповідаючи на запитання, чи є президент України надійним партнером.

«Не можу сказати, що у нас є які-небудь труднощі в контактах з президентом України Порошенком, принаймні на рівні керівників двох країн. Йде регулярний діалог. Я в контакті зі своїм колегою - міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним», - додав він.

На думку Лаврова, у керівників України і РФ встановилися тісні ділові зв'язки. «Головне для українського керівництва - зрозуміти, що це їхня країна і їх зобов'язання, що не потрібно витрачати час на боротьбу за владу, що зараз відбувається в Києві, а приступити до реформ, у т. ч. конституційних - всьому тому, що вони самі пообіцяли і зобов'язалися зробити», - сказав він.

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Лавров знову заявив, що конституційний процес повинен бути прозорим і інклюзивним, з залученням всіх регіонів та політичних сил. Про це було сказано «в урочистій обстановці в Женеві в ході зустрічі представників Європейського Союзу, США, Росії та України 17 квітня, коли було прийнято відповідну заяву», - зазначив він.

«Але ми досі не бачимо жодних реальних зусиль для початку конституційної реформи. Поки не буде вирішена ця проблема, ми будемо продовжувати стикатися з різними проблемами, тому що конституційне питання є системною проблемою України. Вони повинні терміново її вирішити», - впевнений Лавров.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня Лавров за підсумками переговорів з главами МЗС Німеччини і Польщі Франком-Вальтером Штайнмайєром та Радославом Сікорським пропонував почати діалог в Україні, щоб «узгодити майбутній державний устрій».