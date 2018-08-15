В ООН закликають Росію негайно і без будь-яких умов звільнити Сенцова

В Організації наголошують, що життя українського режисера під загрозою.

В Організації Об'єднаних Націй закликають владу Російської Федерації негайно звільнити незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова, що голодує на знак протесту з 14 травня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Верховного комісара ООН з прав людини.

Експерти ООН закликають російську владу негайно і без будь-яких умов звільнити українського режисера, одночасно висловлюючи серйозну стурбованість за його фізичний та моральний стан.

Вони закликали російську владу негайно забезпечити Сенцова належним медичним обслуговуванням, що має ґрунтуватися на його повній та усвідомленій згоді.

"Життя Сенцова перебуває під навислою загрозою. Його голодування на знак протесту розпочалося після судового процесу і засудження, що не відповідають міжнародному праву. Ми наполегливо закликаємо російську владу звільнити його без умов у терміновому порядку", - йдеться в заяві.

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Також у повідомленні сказано, що експерти ООН підтримують контакт з російською владою у цій справі.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, пізніше його вивезли до Росії. У серпні 2015 року українського режисера засуджено російським судом до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі партійних офісів. Його утримують в м. Лабитнангі на Ямалі.

14 травня Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Його стан швидко погіршується, водночас російські тюремники запевняють, що стан його здоров'я оцінюється як задовільний.

13 липня стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала листа Путіну з проханням про помилування її сина. У Кремлі відповіли Сенцовій, що процедура помилування починається з особистого клопотання засудженого про помилування, в якій він звертається до президента РФ у письмовій формі через адміністрацію виправної установи, де він відбуває покарання.

Політичні діячі та активісти в Україні і по всьому світу продовжують вимагати від Росії і президента Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції відбуваються в різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.