"Лишає простір для маніпуляцій": Клімкін про збереження змін у польському законі про ІНП

Також Клімкін назвав «перемогою здорового глузду» відмову польського Інституту національної пам’яті починати розслідування щодо Григорія Купріяновича, українського науковця й громадського діяча з Польщі.

Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що за збереження поправок у польському законі про Інститут національної пам’яті і надалі лишатиметься простір для маніпуляцій.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Припинення кримінального переслідування відомого історика та громадського діяча Григорія Купріяновича викликає у мене дуже змішані почуття", - зазначив Клімкін.

З одного боку, за його словами, це перемога здорового глузду як такого.

Читайте такожПорошенко закликав Дуду врахувати українські інтереси у польському законі про Інститут нацпам`яті

"Але основа, саме існування цього законодавства, зміни до закону про Інститут національної пам'яті, вони залишаються. Залишається простір для маніпуляцій, залишається простір для атаки на свободу слова і свободу думки", - написав міністр.

"Тому маємо працювати далі. І насправді, це законодавство є дуже поганим для всіх. Але насамперед, для Польщі і для поляків", - додав він.

Як повідомлялося, польський Інститут національної пам'яті відмовився розпочинати розслідування проти голови Українського товариства в Любліні Григорія Купріяновича за заявою Люблінського воєводи.