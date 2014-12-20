Кількість внутрішніх переселенців з Криму та зони АТО перевищила 570 тисяч осіб

Про це йдеться в повідомленні Міжвідомчого координаційного штабу з питань соціального забезпечення переміщених громадян України.

«Відповідно до оперативної інформації з тимчасово окупованої території і району проведення антитерористичної операції в регіони України переселили 570 тис 162 особи, зокрема з Луганської і Донецької областей – 550 тис 273 особи», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожПереселенці зможуть жити в харківському містечку з модульних будинків близько трьох роківНаголошується, що найбільше переміщених осіб у Харківській області (120 тис. осіб), у Донецькій області (82,5 тис. осіб), у Дніпропетровській області (57,8 тис осіб), у Запорізькій області (53,9 тис. осіб), у Луганській області (50,1 тис. осіб), у Одеській області (20 тис. осіб) і в Києві (39 тис. осіб).