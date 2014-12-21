Поляки стали менше вірити політикам

У Польщі падає довіра до усіх провідних політиків.

Про це свідчать дані опитування проведеного у грудні Центром дослідження громадської думки (CBOS), повідомляє Польське радіо.

Найбільшу довіру громадян має президент Броніслав Коморовський, 76%, але і його рейтинг порівняно з листопадом впав на 4 пункти.

На другому місці - прем’єр Ева Копач, 58%, теж на 4 пункти менше, ніж місяць тому. На третьому з рейтингом 45% екс-прем’єр, тепер глава Європейської Ради Дональд Туск.

На наступних сходинках розташувалися теперішній та колишній головні дипломати Польщі - Ґжеґож Схетина та Радослав Сікорський.

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Герої антирейтингу, тобто ті, кому довіряє найменше поляків, це лідери правої та лівої опозиції: Ярослав Качинський з Права і справедливості, Януш Палікот з Твого руху та Януш Корвін-Мікке з Конгресу нових правих. Брак довіри до кожного з них задекларували 52% опитаних.