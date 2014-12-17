Коморовський закликав польських підприємців вірити в економічні перспективи України

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це Коморовський сказав, виступаючи на польсько-українському економічному форумі, в якому теж взяв участь президент України Петро Порошенко.

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"Я переконаний, те, що з нами сталося, це є майбутнім України", - сказав він, нагадавши, що Польська держава на початку ринкових та демократичних реформ теж переживала складну економічну ситуацію, котра зараз має місце в Україні.

"Заохочую польських підприємців, аби спільно витримати цей складний момент та вірити, що щораз швидше наближається момент, коли економіка українська буде динамічно розвиватися", - сказав Коморовський.

Він зазначив, що польські бізнесмени та польська влада покладають великі надії на те, що українська влада зможе реалізувати обіцяні реформи, спрямовані на вирішення низки традиційних проблем, котрі заважали розвитку підприємництва та збільшення закордонних інвестицій.

Серед них він згадав корупцію, проблему із поверненням ПДВ, недосконалу судову систему та централізацію влади.

Коморовський зауважив, що до останньої кризи Польща була 4 найбільшим торговельним партнером України, а польські підприємці 13-ти найбільшими інвесторами в українську економіку.

Він висловив надію, що після стабілізації ситуації в Україні Польща зможе не лише повернутися на згадане місце, а стати ще більш важливим торговельним партнером для України.

Президент Польщі теж зауважив, що бачить "шанс на успіх" українців в європейській інтеграції, зазначивши, що Польська держава насправді почала стрімко розвиватися ще до вступу до Євросоюзу після підписання Угоди про асоціацію з ЄС, яку в цьому році підписала українська влада.

Він додав, що польський ВВП після втілення реформ зріс до 252 млрд дол з 83 млрд доларів.