Ходорковський звернувся до росіян: Ви, а не Путін, - джерело влади (відео)

"До початку 2014 року нинішня влада почала розуміти, що завела країну в глухий кут. Що навіть надвисокі ціни на нафту більше не забезпечують економічного зростання. Що їм не довіряє бізнес. Їм не довіряють люди науки та мистецтва, інтелектуальна еліта", - заявив Ходорковський у зверненні.

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За його словами, влада знайшла засіб, який все спише: війна.

"Мені досі не віриться, що я вимовляю це слово в контексті сьогоднішнього дня, що це наша сумна реальність. Збройні зіткнення на території сусідньої держави, жителів якої ми ще недавно вважали братами, - це трагедія. Це дуже дорого обійдеться нам у всіх сенсах. Вже обходиться. Ми несемо колосальні втрати - життя, гроші, довіра, збудовані зв'язки, можливості. Все це зливається в одне явище, яке ми називаємо «ціна Криму». Сьогодні російські громадяни платять за Крим, за Донбас, головне - за управлінські помилки і непомірне казнокрадство, що режим намагається прикрити військовими діями і патріотичною риторикою", - підкреслив він.