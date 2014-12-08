Ходорковський допускає кінець режиму Путіна в Росії в найближчі 10 років

Про це заявив колишній глава російської нафтової компанії ЮКОС Михайло Ходорковський в інтерв'ю швейцарській газеті Neue Zürcher Zeitung, передає ZN.UA.

"Я думаю, що нинішній російський режим з ймовірністю 50% припинить своє існування протягом найближчих десяти років. Тоді я міг би повернутися додому. Але я не бачу, як може відбутися зміна влади демократичним, м'яким способом", - сказав Ходорсковский.

Він виключив для Росії іспанську модель, коли король Хуан Карлос після закінчення диктатури може виступати в якості гаранта зміни влади. "У Росії немає такої особистості. Путін сам себе позбавив можливості гарного результату подій, коли він вирішив повернутися в 2011 році на свій пост (президента - ред.)", - сказав Ходорковський.

Читайте такожBBC: Ходорковський заявив, що "не віддасть" Крим як президент РФ

Якщо Путін призначить когось його наступником, всі вони будуть пам'ятати долю Медведєва і не вірити в те, що новий президент дійсно має владу. За словами Ходорковського, Путін сам загнав себе у глухий кут: "його наступник зможе дійсно отримати владу в країні, якщо тільки знищить Путіна, фізично або політично".

У той же час Ходорковський не виключає й іншого результату подій для російського президента. "Путін буде правити до кінця свого життя або відбудеться палацовий переворот. Але найгірший варіант - якщо боротьба за владу дійде до вулиць", - сказав він.

Також екс-глава ЮКОСа зазначив, що буде погано, коли Путін піде і при цьому не буде команди, яка б змогла взятися за управління країною.