На Сумщині у рамках проекту "Стіна" облаштовано понад 45 км кордону з Росією

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив т.в.о голови Сумської облдержадміністрації Іван Боршош.

«За цей час Сумщина облаштувала 45,2 км найбільш вразливих ділянок кордону з Росією. Там створено 15 опорних пунктів, 138 вогневих позицій», - зазначив посадовець.

За його словами, з боку обласної влади зроблено максимум можливого для забезпечення потреб прикордонників для несення служби взимку.

Читайте такожПроект "Стіна": чернігівські прикордонники встановлять десять веж спостереження до кінця року«Всі потреби прикордонників у буржуйках, дровах і паливі забезпечені. Всі сили і засоби мобілізовано на захист кордонів. Завдяки оперативному реагуванню та вжитим заходам ситуація на сумській ділянці державного кордону з Росією залишається стабільною та контрольованою», – заявив Боршош.

Довідка УНІАН. Сумська область межує з Брянською, Курською та Бєлгородською областями РФ, загальна протяжність спільного кордону становить 562,5 км.

У 2014 році було ухвалено новий план заходів щодо охорони українсько-російського кордону та територій, прилеглих до зони АТО і Криму. Проект «Стіна» передбачає створення на кордоні двох оборонних рубежів, їх основним призначенням буде недопущення проникнення на територію України супротивника. Основний обсяг робіт становить близько 1,5 тисячі кілометрів траншей і ходів сполучення, понад 8 тис. окопів для техніки, понад 4 тис. бліндажів і створення 60-кілометрового загородження, яке неможливо підірвати.

Терміни реалізації проекту “Стіна” 3 роки - 2014-2016 роки. На проект передбачено витратити 8,362 млрд грн. Вартість облаштування 1 кілометру державного кордону в рамках цього проекту в середньому становить 3,7 млн грн.