Вартість проекту "Стіна" оцінили в 8,3 млрд грн

Вартість облаштування 1 км державного кордону в рамках цього проекту в середньому становить 3,7 млн грн, повідомив голова Державної прикордонної служби Віктор Назаренко.

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В цілому, за його словами, для облаштування всього кордону України з Росією та Білоруссю, Молдовою і Придністров'ям урядом передбачені видатки в розмірі 8 млрд 362 млн грн. У 2014 році буде освоєно 96 млн, у 2015 році - 2 млрд 668 млн грн та у 2016 році - 5,5 млрд грн.

Основний обсяг робіт становить близько 1,5 тис. км траншей і ходів сполучення, понад 8 тис. окопів для техніки, понад 4 тис. бліндажів і створення 60-кілометрового загородження, яке неможливо підірвати.

Віктор Назаренко розповів, що на сьогоднішній день Євросоюз уже виділив 235 млн грн на облаштування українсько-російського кордону. На ці гроші були придбані автомобілі і крани, екскаватори, трактори з причепами, наглядові металеві вежі, службові модулі та інше обладнання. Кошти Євросоюзу будуть освоєні прикордонниками до кінця лютого 2015 року, уточнив він.