Ярема просить збільшити фінансування прокуратури в 2015 році на 1 млрд гривень

Генеральний прокурор України Віталій Ярема просить для органів прокуратури майже 4 млрд грн на наступний рік, що на 1 млрд більше, ніж фінансування прокуратури у поточному році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ярема заявив на засіданні парламентського Комітету із питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Він зазначив, що фінансування органів прокуратури у поточному році становило 2 млрд 994 млн грн, а на наступний рік необхідно 3 млрд 994 млн грн.

Ярема пояснив, що мова не йде про фінансування капітальних видатків, купівлю житла або обладнання. Гроші потрібні виключно на заробітні плати працівників прокуратури, оскільки з липня 2015 року збільшується зарплата працівників прокуратури. І, крім того, створюється орган прокурорського самоврядування – кваліфікаційна комісія, працівники якої також отримуватимуть заробітну плату.

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«Ніяких закупівель матеріально-технічних засобів, додаткових коштів на будівництво, на квартири, на транспорт ми не просимо», - сказав Ярема.

Також він додав, що фінансування в рамках збільшення видатків також буде спрямовано на новостворене управління спеціальних розслідувань, у якому працюють 83 слідчих.