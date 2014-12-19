Ярема розповів, чому Добкіна не можна засудити за сепаратизм

Про це в ефірі “5 каналу” сказав генеральний прокурор України Віталій Ярема, передає Еспресо.TV.

Він розповів, що була проведена фоноскопіча експертиза – вивчення висловів, які використовувалися тими чи іншими людьми на мітингах, під час прес-конференцій, в ЗМІ.

“Якщо експерти дають нам висновок, що немає складу злочину у цих висловах, ми не можемо притягувати людину до кримінальної відповідальності. По багатьох ми уже отримали такі заключення. По пану Добкіну ми отримали саме такий висновок”, - розповів гепрокурор.

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Він зазначив, що такі рішення викликають негатив у людей, які стояли на Майдані і знають, що ці вислови носили заклики до повалення державного устрою, “але ми опираємося на результати експертизи”.

“Що стосується пана Клінчаєва, то дніпропетровський суд зараз розглядає його справу і кримінальне провадження здійснює СБУ”, - додав Віталій Ярема.

Нагадаємо Михайла Добкіна звинувачували в посяганні на територіальну цілісність України. У кінці серпня Генеральна прокуратура України закрила кримінальне провадження проти колишнього голови Харківської обласної державної адміністрації Михайла Добкіна. Цей факт обурив главу МВС Арсена Авакова.