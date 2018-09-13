НАБУ склало підозру заступнику глави СБУ Демчині: той заявив про свою невинуватість

У 2017 році Демчина просив ініціювати щодо нього розслідування, аби довести, що матеріал журналістів про його незаконне збагачення не відповідає дійсності.

Перший заступник голови Служби безпеки України Павло Демчина заявив, що детектив Національного антикорупційного бюро склав щодо нього повідомлення про підозру в незаконному збагаченні. Демчина ж заявив про свою невинуватість та попросив генпрокурора провести розслідування дій детектива НАБУ.

Про це йдеться у заяві Демчини до генерального прокурора Юрія Луценка та керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, пише Громадське.

У 2017 році Демчина просив ініціювати щодо нього розслідування, аби довести, що матеріал журналістів про його незаконне збагачення не відповідає дійсності. Після спливу 18-річного терміну розслідування цієї справи перший заступник глави СБУ заявив, що справа проти нього мала би бути закрита, однак 7 вересня НАБУ склало щодо нього підозру в незаконному збагаченні — санкція статті передбачає 5-10 років позбавлення волі.

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Демчина звинуватив детектива НАБУ у внесенні завідомо недостовірних даних для складання підозри.

«Як мені стало відомо від моїх адвокатів, текст підозри ґрунтується виключно на внесених до неї завідомо недостовірних даних щодо мого спільного проживання з громадянкою О.В. з 2010 до 2016 року та вигадок детективів щодо можливої наявності у мене з нею спільного майна», — йдеться у зверненні Демчини.

Він заявив, що не має відносин з зазначеною громадянкою з березня 2012 року, і детектив про це знав.

Крім того, за словами Демчини, детективи НАБУ за 18 місяців слідства не допитали його сусідів за місцем проживання, «адже отримання їхніх свідчень спростовують звинувачення».

Демчина заявив Луценку, що в діях старшого детектива НАБУ Яндюка, який складав йому підозру, є ознаки таких порушень як: службове підроблення, втручання в діяльність працівника правоохоронного органу та притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності.

Заступник голови СБУ просить прокуратуру зареєструвати за цим фактом справу та провести розслідування.

Справу проти Демчини порушили після журналістського розслідування «Демчина з іншого життя»: таємні статки скандального заступника голови СБУ».

Після виходу програми «Слідство-інфо» Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження щодо Демчини через можливе незаконне збагачення Демчини, розслідування якого взяло на себе НАБУ.

У матеріалі «Слідства.Інфо» йдеться, зокрема, про те, що попри невеликі офіційні статки Павла Демчини, його цивільна дружина є власницею елітних автівок: Range Rover 2016 року вартістю близько 100 тисяч доларів, Mercedes-Benz 2016 року, ціна якого також тягне не менше, ніж на 100 тисяч доларів, Mazda 2014 року та скромніший Peugeot 2012 року випуску, та мешкає в розкішному заміському маєтку.

14 листопада 2017 року заступник голови СБУ подав до суду на Громадське та інші ЗМІ.

25 серпня 2017 року Порошенко присвоїв звання генерал-лейтенанта Павлу Демчині.

31 травня 2018 року вийшло розслідування журналістів програми «Схеми» «Вартовий корупції» в СБУ». У ньому йшлося про те, що Демчина, «перебуваючи під слідством, пішов на підвищення та обзавівся новим елітним майном».

У межах розслідування журналісти «Схем» також виявили, що родичі Павла Демчини, які проживають на Рівненщині, заселилися в елітні будинки, вартість яких неспівмірна з їхніми доходами. Сам чиновник заперечив свою причетність до зведення двох маєтків.

Крім того журналісти встановили, що у 2018 році чиновник придбав позашляховик Range Rover вартістю у майже всю свою річну зарплату, а в коментарі «Схемам» стверджував, що в нього була «задекларована достатня сума для того, щоб придбати цей автомобіль».

19 липня 2018-го стало відомо, що заступник глави СБУ Демчина позивається проти журналістів програми «Схеми» через їхнє розслідування.