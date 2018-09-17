Кива звинуватив владу у підготовці широкомасштабної фальсифікації виборів

Спроба відсторонення від посади мера Полтави Олександра Мамая і захоплення влади в місті – це початок кампанії Адміністрації президента з фальсифікації майбутніх парламентських і президентських виборів.

Про це заявив лідер Соціалістичної партії України Ілля Ківа на прес-конференції в м. Полтава 17 вересня, повідомляє прес-служба СПУ на офіційному сайті.

«Влада готує масштабні фальсифікації парламентських і президентських виборів. Ситуація в Полтаві – це добре підготовлена, продумана кампанія Адміністрації президента щодо зміщення неугодних мерів, які не пішли на співпрацю, які не готові ставити підписи і формувати позицію, яка дозволить Порошенко пройти на другий термін», – сказав глава СПУ.

За його словами, щоб втриматися на своїх місцях, керівництво країни буде вдаватися до подібних дій і в інших містах. Він зазначив, що дана ситуація -– це приклад того, що буде відбуватися з тими, хто «не прийшов на уклін в АП».

При цьому лідер СПУ запевнив, що докладе всіх зусиль для відновлення закону і порядку в місті.

«Головне – зберегти закон порядок на вулицях міст, країни. Ми відновимо закон і забезпечимо можливість меру виконувати свою роботу», – сказав І.Ківа.

Присутній на прес-конференції мер Полтави О.Мамай підкреслив, що не визнає легітимним збори депутатів 14 вересня і прийняті на ньому рішення, і продовжить виконувати свої обов'язки на законних підставах, до тих пір, поки в законному порядку йому не буде заявлено про недовіру. Правоохоронні органи, зазначив мер, зобов'язані втрутитися в ситуацію і розслідувати її.

«Поліція, Служба безпеки України, прокуратура повинні зібрати інформацію, провести розслідування і порушити кримінальні виробництва. Але на жаль, сьогодні правоохоронні органи не знаю, куди їм бігти», – заявив О.Мамай.

Як повідомлялося, 14 вересня «опозиційні» депутати Полтавської міськради провели таємне голосування і спробували усунути з посади чинного мера міста А.Мамая, а також призначити помічника народного депутата України від «Блоку Петра Порошенка» Олександра Шамоту на посаду секретаря Полтавської міськради. Однак 17 вересня, працівники міськради оголосили бойкот так званому секретареві.

Згідно з чинним законодавством України, зняти з посади мера міста можливо таємним голосуванням на сесії при наявності кворуму. За даними А.Мамая, 14 вересня, як і в попередні дати проведення сесій, кворуму не було.