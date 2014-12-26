У Генштабі повідомили про високу ймовірність терактів на залізницях і автомагістралях

Як передає кореспондент УНІАН, про це Мазепа повідомив сьогодні на брифінгу у Києві.

«Суспільно-політична обстановка на території Донецької та Луганської областей залишається напруженою. Особливо це стосується населених пунктів, що межують із першою лінією оборони наших військових та перебувають під несистематичними обстрілами бойовиків», - зазначив він.

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«Залишається високою загроза мінної небезпеки та терористичних актів на залізничних шляхах, автомобільних шляхах та польових дорогах, що використовуються як для забезпечення життєдіяльності українських військових, так і місцевим населенням для своїх власних потреб», - додав Мазепа.