У Генштабі повідомили про високу ймовірність терактів на залізницях і автомагістралях
Прес-офіцер Генерального штабу Збройних сил України Олексій Мазепа заявляє про високу загрозу імовірності вчинення терактів на залізницях та автошляхах, що використовуються для забезпечення сил АТО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Мазепа повідомив сьогодні на брифінгу у Києві.
«Суспільно-політична обстановка на території Донецької та Луганської областей залишається напруженою. Особливо це стосується населених пунктів, що межують із першою лінією оборони наших військових та перебувають під несистематичними обстрілами бойовиків», - зазначив він.
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«Залишається високою загроза мінної небезпеки та терористичних актів на залізничних шляхах, автомобільних шляхах та польових дорогах, що використовуються як для забезпечення життєдіяльності українських військових, так і місцевим населенням для своїх власних потреб», - додав Мазепа.